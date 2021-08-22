Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями

На фото Винник изображена на фоне колокольни Софийского собора.

Также она опубликовала фотографии с родителями, на которых написала, что они празнуют 50-летие свадьбы.

Контекст:

Катерина Анна Винницкая родилась в 1977 году в Канаде, известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги". Актриса дебютировала в 1999 году в сериале "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений".

Предки Кэтрин родом из Западной Украины, откуда они уехали в 1940-х годах. Родители актрисы – Роман и Леся Винницкие – родились в Германии, затем их семьи эмигрировали в Канаду. Мать актрисы работает в Конгрессе украинцев Канады.