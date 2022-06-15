59-летняя Деми Мур впервые показала своего 46-летнего бойфренда. Фото

На первом снимке изображена тень пары, а на других снимках Мур позирует в объятиях возлюбленного.

Она не стала называть его имя, но издание Hello! сообщает, что Мур состоит в отношениях с 46-летним швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом.

Контекст:

Мур трижды была замужем. От второго брака с актером Брюсом Уиллисом у нее три дочери – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) и Таллула Белль (1994).

У Хамма от предыдущих отношений есть две дочери. На своей странице в Instagram шеф-повар периодически делится совестными романтическими фото с Мур, признаваясь ей в любви.