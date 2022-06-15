"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове

"Многие за рубежом думают, что война закончилась или что стало легче. Но, по сути, мы здесь учимся жить в новых условиях, – написал он. – Активные боевые действия ведутся не по всей Украине, но угроза ракетных обстрелов сохраняется в каждом районе. Сейчас идут тяжелые бои на востоке страны. Обстановка на фронте напряженная, каждый день гибнут мирные жители и солдаты. Но это наша земля, это наш дом, и мы будем за него бороться!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Младший брат Кати Осадчей Владимир – основатель Authorial Wakesurf School. Он проводит обучение вейксерфингу. Осадчий ведет свою страницу в Instagram на английском языке. Он публикует снимки, сделанные во время соревнований или поездок за границу.

12 июня Осадчий в Instagram сообщил об открытии сезона в поддержку украинского вейксерфа, отметив, что находится во Львове на специализированной тренировочной базе.