Бульвар Шоубиз
 
15 июня, 2022
 
Новости

"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Осадчий: Активные боевые действия ведутся не по всей Украине, но угроза ракетных обстрелов сохраняется в каждом районе
Осадчий: Активные боевые действия ведутся не по всей Украине, но угроза ракетных обстрелов сохраняется в каждом районе
Фото: vladiosa / Instagram

Младший брат украинской ведущей Кати Осадчей, тренер по вейксерфингу Владимир Осадчий 15 июня разместил в Instagram фото, на котором он запечатлен во время тренировки на базе, расположенной во Львове.

"Многие за рубежом думают, что война закончилась или что стало легче. Но, по сути, мы здесь учимся жить в новых условиях, – написал он. – Активные боевые действия ведутся не по всей Украине, но угроза ракетных обстрелов сохраняется в каждом районе. Сейчас идут тяжелые бои на востоке страны. Обстановка на фронте напряженная, каждый день гибнут мирные жители и солдаты. Но это наша земля, это наш дом, и мы будем за него бороться!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Младший брат Кати Осадчей Владимир – основатель Authorial Wakesurf School. Он проводит обучение вейксерфингу. Осадчий ведет свою страницу в Instagram на английском языке. Он  публикует снимки, сделанные во время соревнований или поездок за границу. 

12 июня Осадчий в Instagram сообщил об открытии сезона в поддержку украинского вейксерфа, отметив, что находится во Львове на специализированной тренировочной базе. 

Теги: Львов, война России против Украины, ракеты, Катя Осадчая, тренер, тренировка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Как бизнес помогает защитникам Украины
Как бизнес помогает защитникам Украины
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас наибольшее достижение последних восьми лет
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 