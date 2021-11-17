Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2021
 
Новости

"Такая элегантная и изысканная". 59-летняя Деми Мур впечатлила сеть осенним луком

Мур: Шагаю в предстоящую неделю
Мур: Шагаю в предстоящую неделю
Фото: demimoore / Instagram

Американская актриса Деми Мур 15 ноября опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в коричневом тренче из ткани "гусиная лапка" и черных туфлях.

Образ 59-летней актрисы дополнили солнцезащитные очки и черная сумочка.

"Шагаю в предстоящую неделю", – подписала она публикацию.

Фото Мур собрало больше 50 тыс. лайков и множество комплиментов в комментариях.

"Отличный стиль! Икона", – прокомментировала фото Мур актриса Мелани Гриффит.

"Такая элегантная и изысканная", – написала nicola.dc.73.

"Всегда шикарна", – отметил bryanboy.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с ирландскими и мексиканскими корнями. Выросла в неблагополучной семье, мать и отчим, по словам актрисы, злоупотребляли алкоголем.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".

Мур трижды была замужем. От второго брака с актером Брюсом Уиллисом у нее три дочери – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) и Таллула Белль (1994).

Теги: осень, Деми Мур, актриса, одежда, стиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги
"Такая элегантная и изысканная". 59-летняя Деми Мур впечатлила сеть осенним луком
"Такая элегантная и изысканная". 59-летняя Деми Мур впечатлила сеть осенним луком
"Блейк, черт возьми, что здесь происходит?" Жена Рейнольдса показала, как сходила в туалет "по-мужски"
"Блейк, черт возьми, что здесь происходит?" Жена Рейнольдса показала, как сходила в туалет "по-мужски"
В сети показали, как Зеленский с Ермаком болеют за украинскую сборную по футболу в киевском пабе с пивом на столе. Фото
В сети показали, как Зеленский с Ермаком болеют за украинскую сборную по футболу в киевском пабе с пивом на столе. Фото
  Элина Свитолина рассказала, сколько тысяч евро в месяц получают тренеры по теннису
  Элина Свитолина рассказала, сколько тысяч евро в месяц получают тренеры по теннису
  "Соус, который исправит вкус любого неудачного блюда". Рецепт
  "Соус, который исправит вкус любого неудачного блюда". Рецепт
  "Аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"С языком нормально", "Думал, что зуб выбили". Асмус испугала сеть своей улыбкой на фото
"С языком нормально", "Думал, что зуб выбили". Асмус испугала сеть своей улыбкой на фото
"Какие все красивые и счастливые". Экс-жена Узелкова умилила сеть новым фото с детьми
"Какие все красивые и счастливые". Экс-жена Узелкова умилила сеть новым фото с детьми
53-летняя Карла Бруни показала старшую на четыре года сестру – известную актрису
53-летняя Карла Бруни показала старшую на четыре года сестру – известную актрису
"Роскошная", "Что за тигрица?" Каменских снялась перед зеркалом с голой грудью
"Роскошная", "Что за тигрица?" Каменских снялась перед зеркалом с голой грудью
  Засекреченные интервью и поездка в зону боевых действий. 61-летний Шон Пенн тайно прибыл в Украину. Видео
  Засекреченные интервью и поездка в зону боевых действий. 61-летний Шон Пенн тайно прибыл в Украину. Видео
Еще одна компания отказалась от сотрудничества с рэпером Трэвисом Скоттом после трагедии на фестивале Astroworld
Еще одна компания отказалась от сотрудничества с рэпером Трэвисом Скоттом после трагедии на фестивале Astroworld
"Мне казалось, это круто". Галкин показал, как 10 лет назад голым позировал перед Пугачевой
"Мне казалось, это круто". Галкин показал, как 10 лет назад голым позировал перед Пугачевой
"Сладок, как чупа-чупс после шампанского". Дмитрий Нагиев впечатлил сеть селфи с голой грудью
"Сладок, как чупа-чупс после шампанского". Дмитрий Нагиев впечатлил сеть селфи с голой грудью
  "Он хотел ребенка". Брежнева рассказала об отце своей 20-летней дочери
  "Он хотел ребенка". Брежнева рассказала об отце своей 20-летней дочери
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS