"Такая элегантная и изысканная". 59-летняя Деми Мур впечатлила сеть осенним луком

Образ 59-летней актрисы дополнили солнцезащитные очки и черная сумочка.

"Шагаю в предстоящую неделю", – подписала она публикацию.

Фото Мур собрало больше 50 тыс. лайков и множество комплиментов в комментариях.

"Отличный стиль! Икона", – прокомментировала фото Мур актриса Мелани Гриффит.

"Такая элегантная и изысканная", – написала nicola.dc.73.

"Всегда шикарна", – отметил bryanboy.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с ирландскими и мексиканскими корнями. Выросла в неблагополучной семье, мать и отчим, по словам актрисы, злоупотребляли алкоголем.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".

Мур трижды была замужем. От второго брака с актером Брюсом Уиллисом у нее три дочери – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) и Таллула Белль (1994).