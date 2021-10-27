"Горячо. Получай мама". Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сделала селфи в комбинезоне без бюстгальтера

33-летняя Румер Уиллис, как и ее родители, тоже стала актрисой Фото: rumerwillis / Instagram

Для селфи она позирует дома перед зеркалом в полный рост. На одном из фото она с близкого расстояния показывает язык.

"Сейчас я одета только в комбинезон", – подписала публикацию 33-летняя Румер.

"Дива", – прокомментировал фотографии tombazanteoficial.

"Что ж, я бы тоже его носила, если бы он смотрелся на мне так же хорошо. Горячо. Получай, мама", – написала mercedes.yvette.

"Сладкая", – оставил комментарий corsairs2005.

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