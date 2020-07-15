"Слишком молодая для седых волос". Старшая дочь Уиллиса поседела в 31 год

Старшая дочь американского актера Брюса Уиллиса 31-летняя Румер Уиллис показала седину в волосах.

Старшая дочь американского актера Брюса Уиллиса 31-летняя Румер Уиллис разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с распущенными длинными волосами, не став скрывать седину.

"Солнце и седина в волосах", – подписала она публикацию.

"Но вы слишком молодая для такого количества седых волос", – удивились подписчики Румер Уиллис.

"Тебе идет седина", – заверили ее фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram and hair Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis) 14 Июл 2020 в 3:15 PDT

Румер Уиллис родилась в 1988 году в семье актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур. У нее есть две младшие сестры – Скаут (1991) и Таллула (1994).

Мур и Уиллис развелись в 2000 году, прожив в браке 13 лет.