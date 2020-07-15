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15 июля, 2020
 
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"Слишком молодая для седых волос". Старшая дочь Уиллиса поседела в 31 год

Старшая дочь американского актера Брюса Уиллиса 31-летняя Румер Уиллис показала седину в волосах.

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Румер Уиллис старшая дочь Уиллиса и Мур
Румер Уиллис – старшая дочь Уиллиса и Мур
Скриншот: rumerwillis / Instagram

Старшая дочь американского актера Брюса Уиллиса 31-летняя Румер Уиллис разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с распущенными длинными волосами, не став скрывать седину. 

"Солнце и седина в волосах", – подписала она публикацию. 

"Но вы слишком молодая для такого количества седых волос", – удивились подписчики Румер Уиллис. 

"Тебе идет седина", – заверили ее фолловеры. 

Румер Уиллис родилась в 1988 году в семье актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур. У нее есть две младшие сестры – Скаут (1991) и Таллула (1994). 

Мур и Уиллис развелись в 2000 году, прожив в браке 13 лет. 

Теги: Брюс Уиллис, Румер Уиллис, Деми Мур, актриса
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