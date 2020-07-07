Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости

Младшая дочь американского актера Брюса Уиллиса 26-летняя Таллула призналась, что гордится собой за длительный отказ от алкоголя.

Младшая дочь актера Брюса Уиллиса Таллула Уиллис отмечает шестую годовщину трезвости. Об этом она написала на своей странице в Instagram, обнародовав фото с праздничным тортом и гелиевым шаром с поздравительной надписью.

В качестве праздничной атрибутики также использованы лепестки роз, которыми украшен стол.

"Очень благодарна за свою трезвую жизнь. Горжусь собой", – написала Уиллис.

Она также высказала слова поддержки всем, кто отказался от алкоголя в пользу трезвости.

"Держись, малышка", – поздравили Таллулу Уиллис ее подписчики.

Ранее Таллула Уиллис призналась, что была на грани самоубийства.

Таллула Уиллис родилась в 1994 году в семье актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур. У нее есть две старшие сестры – Румер (1988) и Скаут (1991).

Мур и Уиллис развелись в 2000 году, прожив в браке 13 лет.