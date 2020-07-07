Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости

Младшая дочь актера Брюса Уиллиса Таллула Уиллис отмечает шестую годовщину трезвости. Об этом она написала на своей странице в Instagram, обнародовав фото с праздничным тортом и гелиевым шаром с поздравительной надписью.
В качестве праздничной атрибутики также использованы лепестки роз, которыми украшен стол.
"Очень благодарна за свою трезвую жизнь. Горжусь собой", – написала Уиллис.
Она также высказала слова поддержки всем, кто отказался от алкоголя в пользу трезвости.
"Держись, малышка", – поздравили Таллулу Уиллис ее подписчики.
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—- massively grateful for this sober life. Proud of myself, proud of everyone who walks this path along with me.
Ранее Таллула Уиллис призналась, что была на грани самоубийства.
Таллула Уиллис родилась в 1994 году в семье актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур. У нее есть две старшие сестры – Румер (1988) и Скаут (1991).
Мур и Уиллис развелись в 2000 году, прожив в браке 13 лет.