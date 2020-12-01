Деми Мур обнародовала совместное фото с тремя дочерьми

Американская актриса Деми Мур позировала вместе с Румер, Скаут и Талулой.

Американская актриса Деми Мур 30 ноября в Instagram опубликовала черно-белое фото, на котором запечатлена с тремя дочерьми.

Румер, Скаут и Талула позируют в кадре в белых нарядах, а их мать выбрала для фотосессии джинсовый комбинезон. Съемки проходили на природе.

"Спасибо моим девочкам. Надеюсь, у всех были отличные выходные", – подписала она фото.

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Мур, будучи замужем за американским актером Брюсом Уиллисом, родила троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994). Супруги расстались в 2000 году после 13 лет брака, но сохранили хорошие отношения – Мур и Уиллис вместе отмечают семейные праздники и ходят друг к другу в гости.