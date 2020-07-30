  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь

По словам 57-летней американской актрисы Деми Мур, только после третьего развода она поняла, что прежде всего должна научиться любить себя.

Мур: Я столько раз меняла себя Фото: demimoore / Instagram

57-летняя американская актриса Деми Мур, которая трижды была замужем, призналась, что в каждом новом браке пыталась измениться, чтобы подстроиться под своего избранника. Об этом она рассказала в эфире передачи The Jess Cagle Sho на спутниковом радио SiriusXM.

По словам Мур, только после третьего развода она поняла, что в первую очередь должна научиться любить себя, а уже после пытаться полюбить кого-то еще.

"Я столько раз меняла себя, чтобы соответствовать тому, чего от меня хотел кто-то другой", – рассказала актриса.

Резюмируя, она подчеркнула, что осознает избитость фразы о необходимости полюбить себя, но тем не менее считает ее справедливой.

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Видео: SiriusXM / YouTube

Деми Мур (девичья фамилия – Гайнс) впервые вышла замуж в 22 года – ее супругом стал музыкант Фредди Мур. Пара прожила в браке пять лет.

Спустя два года после развода Мур вышла замуж за актера Брюса Уиллиса. Они расстались в 2000 году после 13 лет брака. Мур родила Уиллису троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

В 2005 году актриса стала женой Эшли Катчера – актера, который был моложе ее на 15 лет. Супруги развелись в 2011 году.