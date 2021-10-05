"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера

Мур выбрала для выхода в свет черный комбинезон с сетчатой вставкой в зоне декольте, не став надевать под эту одежду бюстгальтер. Мур посетила мероприятие в сопровождении средней дочери Скаут Уиллис.
Дочь знаменитости была одета в белые широкие брюки и черный топ. Ее образ дополнил серый пиджак.
"Просто шикарно", – оценили образ актрисы фолловеры.
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Деми Мур родилась в 1962 году в США. Актриса получила мировую известность после съемок в фильмах "Стриптиз" (1996) и "Солдат Джейн" (1997).
Мур трижды была замужем. От второго брака с актером Брюсом Уиллисом у нее три дочери – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) и Таллула Белль (1994).