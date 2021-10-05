"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера

Деми Мур получила мировую известность после съемок в фильмах "Стриптиз" и "Солдат Джейн" Фото: nikki_makeup / Instagram

Мур выбрала для выхода в свет черный комбинезон с сетчатой вставкой в зоне декольте, не став надевать под эту одежду бюстгальтер. Мур посетила мероприятие в сопровождении средней дочери Скаут Уиллис.

Дочь знаменитости была одета в белые широкие брюки и черный топ. Ее образ дополнил серый пиджак.

"Просто шикарно", – оценили образ актрисы фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore)