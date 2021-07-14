"Потрясающая. Выглядит на 30". 58-летняя Деми Мур в бикини похвасталась фигурой

Мур приобрела мировую известность после съемок в фильмах "Стриптиз" и "Солдат Джейн" Фото: demimoore / Instagram

На заглавном фото актриса запечатлена в комнате во время примерки бикини перед зеркалом. На следующем снимке запечатлен морской пейзаж, а на третьем фото Мур позирует в том же купальнике уже на пляже.

"Готовлюсь к еще одному дню в раю", – подписала публикацию актриса.

"Потрясающая. Выглядит на 30", – оценили фото Мур поклонники.

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