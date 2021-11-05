"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса

"Селфи в пробке", – подписала фото 58-летняя Мур.

Пост актрисы набрал почти 50 тыс. лайков и больше 700 комментариев.

"Две сногсшибательно красивые, молодые и сексуальные леди!" – прокомментировал фото пользователь с ником daveblackburn2021.

"Смотритесь как сестры, а не как мама и дочь", – написала bethtierneywelch.

"Вы не стареете", – считает kellienurse.

Контекст:

Скаут ЛаРу родилась 20 июля 1991 года. Ее назвали в честь одного из персонажей американского романа "Убить пересмешника". Как и родители, Скаут ЛаРу стала актрисой, снималась в картинах "Алая буква", "Бандиты", "Завтрак для чемпионов".

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с ирландскими и мексиканскими корнями. Выросла в неблагополучной семье, мать и отчим, по словам актрисы, злоупотребляли алкоголем.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".

Мур трижды была замужем. От второго брака с актером Брюсом Уиллисом у нее три дочери – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) и Таллула Белль (1994).