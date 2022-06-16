"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша

"Делюсь с вами классным рецептом, который оценила вся моя семья. Мясной рулет из лаваша", – написала она.

Ингредиенты: лист лаваша – 2 шт., сыр – 300 г, фарш – 400 г, яйца – 2 шт. (одно – в фарш, одно – для смазки), лук, зелень, соль, перец по вкусу, кунжут по желанию.

Выпекать 30 минут при 180 градусах.

"Приятного аппетита! " – написала Саливанчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)