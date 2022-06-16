"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша

"Делюсь с вами классным рецептом, который оценила вся моя семья. Мясной рулет из лаваша", – написала она.
Ингредиенты: лист лаваша – 2 шт., сыр – 300 г, фарш – 400 г, яйца – 2 шт. (одно – в фарш, одно – для смазки), лук, зелень, соль, перец по вкусу, кунжут по желанию.
Выпекать 30 минут при 180 градусах.
"Приятного аппетита! " – написала Саливанчук.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.