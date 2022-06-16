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16 июня, 2022
 
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"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша

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Рулет нужно выпекать 30 минут
Рулет нужно выпекать 30 минут
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 16 июня в Instagram опубликовала видео, в котором показала, как приготовить вкусное блюдо дома.

"Делюсь с вами классным рецептом, который оценила вся моя семья. Мясной рулет из лаваша", – написала она.

Ингредиенты: лист лаваша – 2 шт., сыр – 300 г, фарш – 400 г, яйца – 2 шт. (одно – в фарш, одно – для смазки), лук, зелень, соль, перец по вкусу, кунжут по желанию.

Выпекать 30 минут при 180 градусах.

"Приятного аппетита! " – написала Саливанчук.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: сыр, соль, студия Квартал 95, актриса, Анна Саливанчук, рецепт, яйца, рецепты, перец, лук
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