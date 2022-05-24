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24 мая, 2022
 
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Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блюдо по рецепту Саливанчук можно подавать как самостоятельное или в сочетании с беконом
Блюдо по рецепту Саливанчук можно подавать как самостоятельное или в сочетании с беконом
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 22 мая в Instagram опубликовала видео, в котором показала, как на кухне готовит спагетти с овощами и сыром в одной сковороде.

"Я люблю экспериментировать с простыми продуктами в поисках новых сочетаний и вкусов. Если вы живете от сирены к сирене и вам нужно быстро приготовить вкусный обед, делюсь с вами классным рецептом", – написала она.

Ингредиенты: спагетти – 200 г, чеснок – 6 зубчиков, помидор – 2 шт., петрушка – 1 пучок, оливковое масло, томатная паста, сыр – 100 г, лук – 1 шт., козий сыр, соль, перец по вкусу.

Все ингредиенты нужно положить на сковороду, залить двумя стаканами кипяченой воды (примерно 400 мл). Добавить сыр, перемешать, подождать 10 минут.

Время приготовления может немного меняться в зависимости от сорта макарон.

В ролике Саливанчук отметила, что блюдо можно сочетать с поджаренным отдельно беконом.

Контекст:

Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. 11 мая актриса вернулась в Киев.

Саливанчук на своей странице в Instagram редко публикует снимки с мужем.

Теги: продукты, сыр, соль, студия Квартал 95, актриса, Анна Саливанчук, рецепт, рецепты, масло, блюда, блюдо, перец, лук
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