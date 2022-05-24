Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти

"Я люблю экспериментировать с простыми продуктами в поисках новых сочетаний и вкусов. Если вы живете от сирены к сирене и вам нужно быстро приготовить вкусный обед, делюсь с вами классным рецептом", – написала она.
Ингредиенты: спагетти – 200 г, чеснок – 6 зубчиков, помидор – 2 шт., петрушка – 1 пучок, оливковое масло, томатная паста, сыр – 100 г, лук – 1 шт., козий сыр, соль, перец по вкусу.
Все ингредиенты нужно положить на сковороду, залить двумя стаканами кипяченой воды (примерно 400 мл). Добавить сыр, перемешать, подождать 10 минут.
Время приготовления может немного меняться в зависимости от сорта макарон.
В ролике Саливанчук отметила, что блюдо можно сочетать с поджаренным отдельно беконом.
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Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.
После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. 11 мая актриса вернулась в Киев.
Саливанчук на своей странице в Instagram редко публикует снимки с мужем.