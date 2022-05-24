Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти

Блюдо по рецепту Саливанчук можно подавать как самостоятельное или в сочетании с беконом Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Я люблю экспериментировать с простыми продуктами в поисках новых сочетаний и вкусов. Если вы живете от сирены к сирене и вам нужно быстро приготовить вкусный обед, делюсь с вами классным рецептом", – написала она.

Ингредиенты: спагетти – 200 г, чеснок – 6 зубчиков, помидор – 2 шт., петрушка – 1 пучок, оливковое масло, томатная паста, сыр – 100 г, лук – 1 шт., козий сыр, соль, перец по вкусу.

Все ингредиенты нужно положить на сковороду, залить двумя стаканами кипяченой воды (примерно 400 мл). Добавить сыр, перемешать, подождать 10 минут.

Время приготовления может немного меняться в зависимости от сорта макарон.

В ролике Саливанчук отметила, что блюдо можно сочетать с поджаренным отдельно беконом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)