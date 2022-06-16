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16 июня, 2022
 
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Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ

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Путин боится не увидеть новорожденного ребенка СМИ
Путин боится не увидеть новорожденного ребенка – СМИ
Фото: EPA

69-летний президент РФ Владимир Путин и его 38-летняя пассия, российская гимнастка Алина Кабаева, которая якобы беременна от него, все время скандалят из-за грядущего пополнения в семье. Об этом 16 июня сообщило издание The Russian Crimes.

Причиной "семейных ссор" якобы является то, что Путин не желает рождения ребенка. Он аргументирует это тем, что у него уже достаточно детей. Как сообщает издание, по причине болезни Путин боится, что может не увидеть новорожденного.

Кабаева, невзирая на недовольство Путина, якобы намерена сохранить ребенка. Отношения ее с Путиным, как утверждает источник, напряженные.

Прислуга и охрана, как пишет издание, наблюдают за развитием событий как за увлекательным сериалом, обсуждая свои симпатии и отношение к участникам конфликта.

Контекст:

Российские и западные таблоиды сообщали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

6 марта 2022 года американский таблоид Page Six написал, что Кабаева, вероятно, прячется со своими четырьмя детьми от Путина в Швейцарии. Швейцарская газета SonntagsZeitung 1 мая 2022 года писала, что у Кабаевой от Путина двое детей.

9 мая 2022 года издание The Sun сообщило о беременности Кабаевой.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алина Кабаева, аборт, конфликт, беременность, болезнь, гимнастка
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