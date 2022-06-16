Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ

Причиной "семейных ссор" якобы является то, что Путин не желает рождения ребенка. Он аргументирует это тем, что у него уже достаточно детей. Как сообщает издание, по причине болезни Путин боится, что может не увидеть новорожденного.
Кабаева, невзирая на недовольство Путина, якобы намерена сохранить ребенка. Отношения ее с Путиным, как утверждает источник, напряженные.
Прислуга и охрана, как пишет издание, наблюдают за развитием событий как за увлекательным сериалом, обсуждая свои симпатии и отношение к участникам конфликта.
Российские и западные таблоиды сообщали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.
6 марта 2022 года американский таблоид Page Six написал, что Кабаева, вероятно, прячется со своими четырьмя детьми от Путина в Швейцарии. Швейцарская газета SonntagsZeitung 1 мая 2022 года писала, что у Кабаевой от Путина двое детей.
9 мая 2022 года издание The Sun сообщило о беременности Кабаевой.