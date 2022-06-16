Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ

Причиной "семейных ссор" якобы является то, что Путин не желает рождения ребенка. Он аргументирует это тем, что у него уже достаточно детей. Как сообщает издание, по причине болезни Путин боится, что может не увидеть новорожденного.

Кабаева, невзирая на недовольство Путина, якобы намерена сохранить ребенка. Отношения ее с Путиным, как утверждает источник, напряженные.

Прислуга и охрана, как пишет издание, наблюдают за развитием событий как за увлекательным сериалом, обсуждая свои симпатии и отношение к участникам конфликта.