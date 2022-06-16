"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами

"Людям сложно постоянно находиться в напряжении. Психика не выдерживает. А сейчас пришло лето, и многие вообще расслабились, вернув свою жизнь в привычное русло: рестораны, поездки, вечеринки и ленивый отдых у бассейна. Безусловно, нам следует продолжать жить и получать простое удовольствие. Но, пожалуйста, не забывайте о главном – мы боремся за свою свободу. У нас война, наши защитники каждый день умирают, чтобы мы с вами пили чай на террасе и спали в своих кроватях. И наша задача не винить себя за свободу, а пользоваться ею как оружием против зла", – написал он.

Дурнев призвал каждый день делать что-нибудь важное для приближения победы.

"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел. Это может быть донат на армию, репост важных собраний или акций в поддержку Украины, волонтерская работа или распространение информации о войне на английском языке. Если мы будем работать как слаженный организм, наша победа наступит как можно скорее. Маленькие дела становятся огромной силой. Не недооценивайте свой голос и свои возможности", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Дурнев (@aleksey_durnev)

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