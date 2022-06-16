"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото

"Встречайте новую "Мисс Украина Вселенная 2022". Мы едем сражаться не за красоту, а за победу Украины! Нашей стране сейчас не до праздника, но нам нужно использовать все возможные средства, чтобы привлечь внимание к происходящим в нашем государстве событиям. Именно поэтому я решила не упускать возможность представить Украину во всемирном финале известного конкурса "Мисс Вселенная", который транслируется в каждой стране мира", – написала она.

Филимонова подчеркнула, что в связи с полномасштабной войной отказалась от традиционного праздничного шоу. Она отметила, что, посоветовавшись с партнерами из Miss Universe (США), было принято решение передать официальный титул "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктории Апанасенко. Она обладательница титула "Первая Вице-Мисс Украина Вселенная 2021". Девушка родом из Чернигова, ей 28 лет.

"Она прекрасно зарекомендовала себя, занимаясь активной волонтерской деятельностью. Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников киевским бабушкам и дедушкам. Пишет собственную книгу стихов. Вместе с Викторией мы расскажем историю нашей страны и будем бороться за мир на международном фронте красоты и культуры, призывая мировое сообщество услышать голоса наших женщин, нашего народа и призвать остановить Россию и ее жестокую захватническую войну", – заявила Филимонова.

"Когда мне позвонила Анна Филимонова и сказала, что я буду представлять Украину на "Мисс Вселенная", я была волонтером в ресторане и мыла пол. Мой шок сложно было передать словами. Это была мечта моего детства. Наверное, впервые за долгое время я заплакала от счастья. Я очень люблю свою родную Украину и это большая честь представлять ее на международном уровне", – сказала Апанасенко в комментарии ТСН.