"Рада каждой морщине и складке на теле". Мендель заявила, что два года травли сделали ее сильнее

Мендель сообщила, что через месяц ей исполнится 35 лет и она рада всему, что успела Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Два года политической травли. Расскажите мне, что у нас в обществе все хорошо с гендерным вопросом. Два года обсасывания каждой фотографии, нездоровое внимание к одежде, аксессуарам, моему весу и частям тела. Два года, когда все не так в моей фигуре, стиле, прическе, бровях, выражении лица, мейке, обуви", – отметила Мендель.

По ее словам, хейтеры за два года "политического мочилова" сделали ее сильнее.

"Я могу выложить фотографии и уверенно сказать: на них все не просто "как надо", на них все значительно лучше, чем у высокомерных снобов, шипящих крюковых, ЕСовцев, которые не видят себя со стороны, безликих ботов Раис Раис, патриотических псевдопатриотов и множества других несчастных, не способных мыслить и жить на полную", – написала бывшая пресс-секретарь.

Мендель сообщила, что через месяц ей исполнится 35 лет и она рада всему, что успела.

"И рада каждой морщине и складке на своем теле. И каждой шпильке, сказанной вслед", – подчеркнула она.