"Почему бы коллеге не почитать на досуге". Мендель отправила свою книжку Пескову

"Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?" – написала она.

Мендель также опубликовала видео, в котором она подписывает книгу и обращается к Пескову. "Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу "Каждый из нас президент" как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно, вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", – заявила она.