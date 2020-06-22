В IKEA заявили, что все еще не могут полноценно работать в Украине из-за слишком высокого спроса

В IKEA объяснили, что интерес украинцев к их товарам значительно превысил ожидания компании.

Ретейлер мебели и товаров для дома IKEA все еще не может удовлетворить высокий спрос в украинском интернет-магазине. Об этом в пресс-службе компании рассказали изданию The Page.

В IKEA объяснили, что интерес украинцев к товарам значительно превысил ожидания компании. Также в компании заявили, что до сих пор временно ограничивают свои услуги, чтобы быть уверенным в том, что смогут позаботиться обо всех заказах.

"Мы искренне извиняемся за неудобства и упорно работаем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную деятельность", – добавили в IKEA.

Шведская компания запустила возможность заказа товаров в украинском интернет-магазине 14 мая. Пункты выдачи товаров открылись в киевских торговых центрах Auchan Rive Gauche и METRO Cash & Carry.

IKEA – один из крупнейших в мире ретейлеров мебели и товаров для дома. Компания закупает товары у более чем 1300 поставщиков в более чем 50 странах мира.

Весной 2017 года компания заявила о намерении в течение двух лет выйти на украинский рынок. Сроки открытия магазина в Киеве несколько раз отодвигались.

20 мая IKEA временно ограничила прием новых заявок на свою продукцию из-за ажиотажного спроса и приняла решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву.