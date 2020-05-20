Спивак: IKEA заходит в Украину, это сигнал, что они решили: с Кличко можно иметь дело. И это сигнал для инвесторов

Политик и телеведущий Дмитрий Спивак назвал приход IKEA в Киев подтверждением доверия мэру столицы Виталию Кличко и свидетельством, что в высшем руководстве КГГА нет коррупции.

IKEA – один из крупнейших в мире ритейлеров мебели и товаров для дома Фото: depositphotos.com

Приход в Украину шведского производителя мебели IKEA – заслуга Киевской горгосадминистрации и лично мэра Виталия Кличко. Об этом в эфире NewsOne заявил политик, телеведущий Дмитрий Спивак.

"Подписано соглашение между IKEA и нашей столицей… Без инвестиционных нянь и нянечек в Украину, и об этом сейчас никто не говорит, заходит торговая сеть IKEA. Разве это плохая новость, когда местные власти сами договорились об этом без участия правительства [Дениса] Шмыгаля и всех остальных?" – сказал Спивак.

Он назвал это подтверждением того, что в высшем руководстве КГГА нет коррупции. По его мнению, это также сигнал крупному международному бизнесу инвестировать в Киев.

"IKEA заходит в Украину. О чем это говорит? Первое – это сигнал, что с этим человеком, наверное, они давно знакомы, с Виталием Кличко можно иметь дело, – подчеркнул Спивак. – И это сигнал приличный для нас для всех, и это сигнал для инвесторов".

IKEA уже пыталась заходить в Украину и ушла, напомнил он.

"Почему? Потому что IKEA не приемлет коррупцию как таковую. Если IKEA заходит в Украину и тут продержится и мы окажем ей какое-то содействие, это станет сигналом для захода в Украину и других сетей", – отметил политик.

Шведская компания запустила возможность заказа товаров в украинском интернет-магазине 14 мая. Пункты выдачи товаров открылись в киевских торговых центрах Auchan Rive Gauche и METRO Cash & Carry.

IKEA – один из крупнейших в мире ритейлеров мебели и товаров для дома. Компания закупает товары у более чем 1300 поставщиков в более чем 50 странах мира.

Весной 2017 года компания заявила о намерении в течение двух лет выйти на украинский рынок. Сроки открытия магазина в Киеве несколько раз отодвигались.

20 мая IKEA временно ограничила прием новых заявок на свою продукцию из-за ажиотажного спроса и приняла решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву.