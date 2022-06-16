  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео

Макаревич: Так и живут за стеной, а вокруг благодать, но даже собаки не смотрят друг другу в глаза Скриншот: Андрей Макаревич / YouTube

В песне рассказывается о людях, живущих за стеной "века и века".

"Так же грустят, веселятся, рожают детей, но отчего-то не смотрят друг другу в глаза", – поется в песне.

В тексте прослеживаются черты современного российского общества с признаками тоталитаризма: "Были кто "за" и кто "против", да нынче все "за"; "так и живут за стеной, а вокруг благодать, но даже собаки не смотрят друг другу в глаза".

Также в песне можно уловить намек на личную историю Макаревича, уехавшего из РФ в Израиль.

"Я обхожу этот рай на земле стороной. Да по реке в челноке, да к морским берегам", – этими словами завершается песня.