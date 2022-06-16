  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео

В песне рассказывается о людях, живущих за стеной "века и века".
"Так же грустят, веселятся, рожают детей, но отчего-то не смотрят друг другу в глаза", – поется в песне.
В тексте прослеживаются черты современного российского общества с признаками тоталитаризма: "Были кто "за" и кто "против", да нынче все "за"; "так и живут за стеной, а вокруг благодать, но даже собаки не смотрят друг другу в глаза".
Также в песне можно уловить намек на личную историю Макаревича, уехавшего из РФ в Израиль.
"Я обхожу этот рай на земле стороной. Да по реке в челноке, да к морским берегам", – этими словами завершается песня.
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.
Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.