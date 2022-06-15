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15 июня, 2022
 
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Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов

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Арестович: Мы должны выиграть войну на поле боя, оставаясь людьми
Арестович: Мы должны выиграть войну на поле боя, оставаясь людьми
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 14 июня в Instagram опубликовал ролик, в котором собраны кадры российской военной агрессии против Украины и показаны панорамные съемки мирного Киева.

В ролике также скомпонованы эпизоды интервью Арестовича с заявлениями, что украинским воинам не нужно деморализовать противника и что сейчас происходит война варваров против цивилизации.

По мнению Арестовича, Украина может победить Россию с режимом ее президента Владимира Путина, не уподобляясь действиям агрессора.

"Чтобы победить путинскую Россию, мы должны оставаться воинами добра. Если мы станем такими, как они [российские военные], то проиграем. Если будем действовать на основе зла и желания звериной мести, независимо от ситуации на фронте, – проиграем. Мы должны выиграть войну на поле боя, оставаясь людьми", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, Алексей Арестович, советник, война России против Украины
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