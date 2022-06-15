Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов

В ролике также скомпонованы эпизоды интервью Арестовича с заявлениями, что украинским воинам не нужно деморализовать противника и что сейчас происходит война варваров против цивилизации.
По мнению Арестовича, Украина может победить Россию с режимом ее президента Владимира Путина, не уподобляясь действиям агрессора.
"Чтобы победить путинскую Россию, мы должны оставаться воинами добра. Если мы станем такими, как они [российские военные], то проиграем. Если будем действовать на основе зла и желания звериной мести, независимо от ситуации на фронте, – проиграем. Мы должны выиграть войну на поле боя, оставаясь людьми", – написал он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.