Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов

В ролике также скомпонованы эпизоды интервью Арестовича с заявлениями, что украинским воинам не нужно деморализовать противника и что сейчас происходит война варваров против цивилизации.

По мнению Арестовича, Украина может победить Россию с режимом ее президента Владимира Путина, не уподобляясь действиям агрессора.

"Чтобы победить путинскую Россию, мы должны оставаться воинами добра. Если мы станем такими, как они [российские военные], то проиграем. Если будем действовать на основе зла и желания звериной мести, независимо от ситуации на фронте, – проиграем. Мы должны выиграть войну на поле боя, оставаясь людьми", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

Война России против Украины. Главное (обновляется)