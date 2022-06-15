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15 июня, 2022
 
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Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно

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Роднянский: Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу
Роднянский: Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 14 июня в Instagram заявил, что фестиваль "Кинотавр", президентом которого он является, в 2022 году точно не состоится.

Роднянский подчеркнул, что фестиваль в условиях войны проходить не будет, "по крайней мере, пока он им владеет".

"Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно. Исходя из этических соображений. Рассуждения разных людей на тему проведения другого фестиваля в Сочи – на их совести", – отметил он.

Продюсер заявил, что он думает о системном проекте, который значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссеров, авторов, продюсеров и поможет их международной интеграции.

"И главное – огромное спасибо всем, кто делится со мной своими историями. О войне, о пережитом опыте, о волонтерстве, помощи беженцам и жертвам. Ваши истории волнуют, заставляют плакать, вызывают искреннее восхищение. Спасибо вам!" – написал он.

Продюсер попросил не присылать ему сценарии и проекты короткометражных фильмов, поскольку он их не производит, а также не присылать ему короткометражные фильмы без его просьбы.

"Я внимательно слежу за кинопроцессом и всегда сам нахожу наиболее яркие работы на значимых международных фестивалях, тщательно отбирающих лучшие фильмы. [...] Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост. 

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: кино, война, фестиваль, фильм, режиссер, Александр Роднянский, сериал, война России против Украины, продюсер
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