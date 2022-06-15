Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно

Роднянский: Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Роднянский подчеркнул, что фестиваль в условиях войны проходить не будет, "по крайней мере, пока он им владеет".

"Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно. Исходя из этических соображений. Рассуждения разных людей на тему проведения другого фестиваля в Сочи – на их совести", – отметил он.

Продюсер заявил, что он думает о системном проекте, который значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссеров, авторов, продюсеров и поможет их международной интеграции.

"И главное – огромное спасибо всем, кто делится со мной своими историями. О войне, о пережитом опыте, о волонтерстве, помощи беженцам и жертвам. Ваши истории волнуют, заставляют плакать, вызывают искреннее восхищение. Спасибо вам!" – написал он.

Продюсер попросил не присылать ему сценарии и проекты короткометражных фильмов, поскольку он их не производит, а также не присылать ему короткометражные фильмы без его просьбы.

"Я внимательно слежу за кинопроцессом и всегда сам нахожу наиболее яркие работы на значимых международных фестивалях, тщательно отбирающих лучшие фильмы. [...] Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках", – отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)