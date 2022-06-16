  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем

Седокова рассказала о планировании тайм-менеджмента, заявив, что необходимо учитывать время отдыха – 15-минутки.

Ведущая спросила: "У вас 15 минут длится?"

Седокова ответила отрицательно.

"Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну, правда! Я иногда хочу поменьше", – сказала певица.

Седокова отметила, что больше никогда в своей жизни не намерена разводиться.

ВИДЕО

Видео: Ляйсан Утяшева / YouTube