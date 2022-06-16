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16 июня, 2022
 
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"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем

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Седокова старше Тиммы на 10 лет
Седокова старше Тиммы на 10 лет
Фото: annasedokova / Instagram

39-летняя украинская певица Анна Седокова, продолжающая строить карьеру в РФ, 15 июня в программе "Дерзкая готовка" на YouTube-канале российской гимнастки и журналистки Ляйсан Утяшевой заявила, что хотела бы сократить время секса с мужем, 29-летним латвийским футболистом Янисом Тиммой.

Седокова рассказала о планировании тайм-менеджмента, заявив, что необходимо учитывать время отдыха – 15-минутки.

Ведущая спросила: "У вас 15 минут длится?"

Седокова ответила отрицательно.

"Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну, правда! Я иногда хочу поменьше", – сказала певица.

Седокова отметила, что больше никогда в своей жизни не намерена разводиться. 

ВИДЕО
Видео: Ляйсан Утяшева / YouTube
Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

После нападения РФ на Украину Седокова не высказывалась против войны. Она продолжает замалчивать российскую агрессию.

Теги: секс, Анна Седокова, ВИА Гра, певица, муж, Янис Тимма
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