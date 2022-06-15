Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство

Пара сделала селфи во время прогулки со своим питомцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Alekseev родился в 1993 году в Киеве. Он – полуфиналист украинского проекта "Голос країни". Представлял Беларусь на международном конкурсе "Евровидение 2018".

Синецкая родилась в 1996 году в России. С 2018 года является участницей "ВИА Гры". Принимала участие в российских "Голосе" и "Фабрике звезд".

О романе Alekseev и Синецкой стало известно в ноябре 2020 года. С 2018 года пара живет вместе.

После нападения РФ на Украину артисты выехали из Киева. По словам певца, его возлюбленная находилась за границей. В конце мая они вернулись в столицу Украины.

11 мая артист заявил, что Синецкая приняла решение строить свое будущее вместе с ним в Украине и планирует получить украинское гражданство.