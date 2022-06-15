  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство

Ризатдинова: Не знаю, что там добавляют в это телевидение, но они зомбированы Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Ризатдинова подчеркнула, что ее бабушка "с утра до вечера сидит возле телевизора" и зомбирована российской пропагандой.

"В первый день войны мы созвонились. Я говорю: "Бабушка, тут ужас, в Украине началась война". А она отвечает: "Так это же хорошо. Вас же спасают". И это адекватная женщина, с которой я прожила все детство. И она такое говорит! Я не могла в это поверить. Говорю: "Ты понимаешь, что ракеты прилетают из России?!" Она говорит: "Это все фейк". Я пыталась ей доказать, что это правда. Но это невозможно, они зомбированы. Не знаю, что там добавляют в это телевидение, но они зомбированы", – рассказала она.

По словам спортсменки, после этого она перестала с ней общаться. Спортсменка призналась, что в последний раз виделась с бабушкой в 2010 году.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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