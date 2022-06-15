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15 июня, 2022
 
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Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство

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Ризатдинова: Не знаю, что там добавляют в это телевидение, но они зомбированы
Ризатдинова: Не знаю, что там добавляют в это телевидение, но они зомбированы
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова 14 июня в эфире канала "Украина" призналась, что прекратила общение со своей 80-летней бабушкой из оккупированного Россией Симферополя после того, как та в разговоре с ней поддержала нападение РФ на Украину.

Ризатдинова подчеркнула, что ее бабушка "с утра до вечера сидит возле телевизора" и зомбирована российской пропагандой. 

"В первый день войны мы созвонились. Я говорю: "Бабушка, тут ужас, в Украине началась война". А она отвечает: "Так это же хорошо. Вас же спасают". И это адекватная женщина, с которой я прожила все детство. И она такое говорит! Я не могла в это поверить. Говорю: "Ты понимаешь, что ракеты прилетают из России?!" Она говорит: "Это все фейк". Я пыталась ей доказать, что это правда. Но это невозможно, они зомбированы. Не знаю, что там добавляют в это телевидение, но они зомбированы", – рассказала она.

По словам спортсменки, после этого она перестала с ней общаться. Спортсменка призналась, что в последний раз виделась с бабушкой в 2010 году. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.

После нападения РФ на Украину спортсмена вместе с сыном переехала в Болгарию. 

Теги: Симферополь, нападение, война России против Украины, ракеты, Анна Ризатдинова
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