  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс

"Российские гимнастки действительно очень сильные. Но! Если допускают ошибки россиянки, им это почему-то сходит с рук. Если Украина или любая другая страна допустит ошибку – все, сразу: "Какая медаль? Ты же допустила ошибку". А почему-то российские гимнастки, если даже допускают ошибку, стоят на пьедестале. Хотя это нонсенс. Мы эту линию можем проследить еще с 2000 года года, когда [российская гимнастка Алина] Кабаева выпустила обруч за пределы площадки. Она – это эпоха. Но была допущена ошибка. А она становится третьей", – рассказала Ризатдинова.

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Видео: ОСТРОВ / YouTube