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03 февраля, 2022
 
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Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс

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Ризатдинова в Рио-де-Жанейро завоевала бронзовую медаль
Ризатдинова в Рио-де-Жанейро завоевала бронзовую медаль
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка, бронзовая чемпионка Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова в интервью, которое 1 февраля вышло на YouTube-канале "Остров", заявила, что российские гимнастки часто побеждают на соревнованиях вопреки тому, что совершали во время выступлений ошибки.

"Российские гимнастки действительно очень сильные. Но! Если допускают ошибки россиянки, им это почему-то сходит с рук. Если Украина или любая другая страна допустит ошибку – все, сразу: "Какая медаль? Ты же допустила ошибку". А почему-то российские гимнастки, если даже допускают ошибку, стоят на пьедестале. Хотя это нонсенс. Мы эту линию можем проследить еще с 2000 года года, когда [российская гимнастка Алина] Кабаева выпустила обруч за пределы площадки. Она – это эпоха. Но была допущена ошибка. А она становится третьей", – рассказала Ризатдинова. 

ВИДЕО
Видео: ОСТРОВ / YouTube
Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

Теги: Россия, спорт, Алина Кабаева, гимнастика, Рио-де-Жанейро, Анна Ризатдинова, гимнастка
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