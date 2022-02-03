  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс

"Российские гимнастки действительно очень сильные. Но! Если допускают ошибки россиянки, им это почему-то сходит с рук. Если Украина или любая другая страна допустит ошибку – все, сразу: "Какая медаль? Ты же допустила ошибку". А почему-то российские гимнастки, если даже допускают ошибку, стоят на пьедестале. Хотя это нонсенс. Мы эту линию можем проследить еще с 2000 года года, когда [российская гимнастка Алина] Кабаева выпустила обруч за пределы площадки. Она – это эпоха. Но была допущена ошибка. А она становится третьей", – рассказала Ризатдинова.
Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.