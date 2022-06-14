  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе

"Я очень долго ждала свое личное счастье, и оно у меня есть, но мой парень остался в Украине. Он сейчас помогает ВСУ, – сказала она. – Мне очень тяжело дался разрыв с ним".
По словам Ризатдиновой, она познакомилась с бойфрендом в сети.
"Он мне написал, мы начали общаться, потом встретились. И как-то так вышло, что мы поняли, что больше не можем друг без друга, – отметила гимнастка. – Сейчас главное, чтобы мы победили, вернулись, и, думаю, будет настоящая украинская свадьба. Я очень этого хочу, но после победы".
Ризатдинова отметила, что еще не получила от возлюбленного предложение руки и сердца.
"Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Я не понимала, кто это должен быть, чтобы принять ребенка. Но он принял, они общаются, и даже сейчас по видеосвязи. Для меня, как для мамы, это праздник", – подытожила она.
Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.