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14 июня, 2022
 
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"Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе

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Ризатдинова: Я очень долго ждала свое личное счастье, и оно у меня есть, но мой парень остался в Украине
Ризатдинова: Я очень долго ждала свое личное счастье, и оно у меня есть, но мой парень остался в Украине
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова 14 июня в эфире канала "Украина" заявила, что уже около года состоит в отношениях. Спортсменка не стала называть имя своего избранника, но сообщила, что они сейчас живут в разлуке – Ризатдинова после нападения РФ на Украину вместе с сыном переехала в Болгарию, а ее бойфренд остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью.

"Я очень долго ждала свое личное счастье, и оно у меня есть, но мой парень остался в Украине. Он сейчас помогает ВСУ,  сказала она. – Мне очень тяжело дался разрыв с ним". 

По словам Ризатдиновой, она познакомилась с бойфрендом в сети.

"Он мне написал, мы начали общаться, потом встретились. И как-то так вышло, что мы поняли, что больше не можем друг без друга, – отметила гимнастка. – Сейчас главное, чтобы мы победили, вернулись, и, думаю, будет настоящая украинская свадьба. Я очень этого хочу, но после победы". 

Ризатдинова отметила, что еще не получила от возлюбленного предложение руки и сердца. 

"Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Я не понимала, кто это должен быть, чтобы принять ребенка. Но он принял, они общаются, и даже сейчас по видеосвязи. Для меня, как для мамы, это праздник", – подытожила она. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

Теги: политика, любовь, Анна Ризатдинова, гимнастка
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