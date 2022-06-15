Дорофеева рассказала, что сейчас заставляет ее улыбаться чаще

"Ваши комментарии под клипом "Думи" заставляют меня улыбаться чаще! Спасибо за активность и 3 млн просмотров", – написала артистка.

Контекст:

В апреле Дорофеева призналась, что готовит дуэтную композицию с Пивоваровым, который стал инициатором их дуэта и сам написал слова. "Там есть стихи [украинского поэта] Тараса Шевченко. Мы договорились об этом дуэте до войны, где-то за неделю встретились и планировали эту песню, поэтому она будет настоящей, естественной, не выдавленной", – сообщила тогда артистка.

Премьера композиции состоялась 3 июня. Артисты заявили, что часть денег, полученных от монетизации видео, направят на счет благотворительного фонда Soborna Ukraine, который помогает украинцам, пострадавшим во время войны РФ против Украины.