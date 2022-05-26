"Думи". Дорофеева анонсировала премьеру дуэтной песни с украинским певцом

Певица отметила, что премьера трека состоится 3 июня.

Контекст:

В апреле Дорофеева призналась, что готовит дуэтную композицию с украинским артистом, но не стала называть его имя. По словам певицы, именно Пивоваров стал инициатором их дуэта и сам написал слова.

"Там есть стихи [украинского поэта] Тараса Шевченка. Мы договорились об этом дуэте до войны, где-то за неделю встретились и планировали эту песню, поэтому она будет настоящей, естественной, не выдавленной", – сообщила тогда артистка.