Бульвар Шоубиз
 
16 июня, 2022
 
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"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем

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Тина Кароль была замужем один раз
Тина Кароль была замужем один раз
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль в Stories Instagram опубликовала архивное свадебное фото с покойным супругом, продюсером Евгением Огиром.

"Мы вечность. Знаю, что смотришь", – написала она.

На фото Тина Кароль держит Огира за руку. На безымянных пальцах пары видны обручальные кольца.

Фото: tina_karol / Instagram
Фото: tina_karol / Instagram

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. У артистки есть старший брат Станислав, который работает юристом. В 2005 году исполнительница заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Муж Тины Кароль, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Он живет и учится в Лондоне.

Теги: свадьба, Тина Кароль, семья, певица, муж, Евгений Огир, кольцо
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