"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета

В ролике показаны кадры, снятые в церкви во время таинства венчания, а также банкет в ресторане.

"Сегодня 14 лет со дня венчания Тины Кароль и Евгения Огира. Мы помним", – написали в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

"Как жаль, что так мало они побыли вместе", – отметила подписчица olya__osikovaya.