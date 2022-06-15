"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета

В ролике показаны кадры, снятые в церкви во время таинства венчания, а также банкет в ресторане.
"Сегодня 14 лет со дня венчания Тины Кароль и Евгения Огира. Мы помним", – написали в посте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Как жаль, что так мало они побыли вместе", – отметила подписчица olya__osikovaya.
Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. У артистки есть старший брат Станислав, который работает юристом. В 2005 году исполнительница заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Муж Тины Кароль, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Он живет и учится в Лондоне.