Бульвар Шоубиз
 
15 июня, 2022
 
Новости

"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Самая важная наша с вами задача выжить: и физически, и психологически
Дорофеева: Самая важная наша с вами задача – выжить: и физически, и психологически
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу, 14 июня опубликовала в Instagram советы психотерапевта Ольги Королик для украинцев, столкнувшихся с войной.

"Мы выделили пять основных тем, которые беспокоят большинство из нас: как жить сейчас; тревога о будущем; панические атаки; как пережить потерю; вина выжившего", – объяснила Дорофеева.

Она отметила, что, прежде всего, важно понять, что все переживаемые эмоции – это адекватный ответ психики на неадекватные события вокруг.

"Никто не может быть морально готов к войне. Самая важная наша с вами задача – выжить: и физически, и психологически. И пусть простые рекомендации психотерапевта помогут вам в этом", – отметила Дорофеева.

Советы она опубликовала в виде картинок с текстом в карусели.

Среди советов – не забывать жить сегодня и не бояться принимать решения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дорофеева после нападения РФ на Украину уехала за границу. Певица не имеет постоянного места проживания, а передвигается по европейским странам с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Теги: Украина, война, нападение, украинцы, война России против Украины, психология, Надя Дорофеева, певица, советы, психолог, Dorofeeva
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас наибольшее достижение последних восьми лет
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет
  Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются
  Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются
"С духом все в порядке". Певец Кривошапко заявил, что защищает Украину в составе добровольческого батальона
"С духом все в порядке". Певец Кривошапко заявил, что защищает Украину в составе добровольческого батальона
"Искалеченные тела героев, которые ощутили все ужасы войны. И огонек в их глазах". Серга выступил в госпитале перед защитниками Украины
"Искалеченные тела героев, которые ощутили все ужасы войны. И огонек в их глазах". Серга выступил в госпитале перед защитниками Украины
  Гвоздева о Loboda: Если ты знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь месяц ждать, а потом на тебя озарение снизошло. Короче, не верю
  Гвоздева о Loboda: Если ты знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь месяц ждать, а потом на тебя озарение снизошло. Короче, не верю
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 