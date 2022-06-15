"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время

"Мы выделили пять основных тем, которые беспокоят большинство из нас: как жить сейчас; тревога о будущем; панические атаки; как пережить потерю; вина выжившего", – объяснила Дорофеева.
Она отметила, что, прежде всего, важно понять, что все переживаемые эмоции – это адекватный ответ психики на неадекватные события вокруг.
"Никто не может быть морально готов к войне. Самая важная наша с вами задача – выжить: и физически, и психологически. И пусть простые рекомендации психотерапевта помогут вам в этом", – отметила Дорофеева.
Советы она опубликовала в виде картинок с текстом в карусели.
Среди советов – не забывать жить сегодня и не бояться принимать решения.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Дорофеева после нападения РФ на Украину уехала за границу. Певица не имеет постоянного места проживания, а передвигается по европейским странам с благотворительными концертами в поддержку Украины.