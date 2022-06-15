Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты

На одном из фото рядом с Матвиенко и Мирзояном запечатлены мама певицы, ее коллега Нина Матвиенко и ее отец, художник Петр Гончар, а также певец Олег Винник.
Еще на одном фото Матвиенко и Мирзоян танцуют в банкетном зале.
Матвиенко вышла замуж за Мирзояна 15 июня 2017 года. Для каждого из них этот брак стал вторым. Пара воспитывает дочь Нину (2016). Семья проживает в доме матери артистки – певицы Нины Матвиенко.
От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна.
12 апреля Нина Матвиенко сообщила, что ее дочь и внучка Нина после нападения РФ на Украину уехали в Португалию. Где в это время находилась она сама, певица не уточняла. 6 мая выяснилось, что она была в Магдебурге. Тоня Матвиенко показала встречу с мамой на вокзале, когда с дочерьми Ниной и Ульяной она также приехала в Германию.
Мирзоян остался в Украине. Он вступил в ряды территориальной обороны и занимается волонтерской деятельностью.