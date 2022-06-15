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15 июня, 2022
 
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Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты

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Матвиенко и Мирзоян живут в браке с 2017 года
Матвиенко и Мирзоян живут в браке с 2017 года
Фото: tonya_matvienko / Instagram

41-летняя украинская певица Тоня Матвиенко 15 июня в Instagram опубликовала архивные снимки со своей свадьбы с музыкантом Арсеном Мирзояном по случаю пятой годовщины брака.

На одном из фото рядом с Матвиенко и Мирзояном запечатлены мама певицы, ее коллега Нина Матвиенко и ее отец, художник Петр Гончар, а также певец Олег Винник.

Фото: tonya_matvienko / Instagram
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Еще на одном фото Матвиенко и Мирзоян танцуют в банкетном зале.

Фото: tonya_matvienko / Instagram
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Контекст:

Матвиенко вышла замуж за Мирзояна 15 июня 2017 года. Для каждого из них этот брак стал вторым. Пара воспитывает дочь Нину (2016). Семья проживает в доме матери артистки – певицы Нины Матвиенко.

От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна.

12 апреля Нина Матвиенко сообщила, что ее дочь и внучка Нина после нападения РФ на Украину уехали в Португалию. Где в это время находилась она сама, певица не уточняла. 6 мая выяснилось, что она была в Магдебурге. Тоня Матвиенко показала встречу с мамой на вокзале, когда с дочерьми Ниной и Ульяной она также приехала в Германию.

Мирзоян остался в Украине. Он вступил в ряды территориальной обороны и занимается волонтерской деятельностью.

Теги: художник, свадьба, архив, Олег Винник, Антонина Матвиенко, семья, Арсен Мирзоян, Нина Матвиенко, певица, певец, музыкант, фото, брак, мать, отец, невеста, родители
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