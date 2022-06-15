Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты

Матвиенко и Мирзоян живут в браке с 2017 года Фото: tonya_matvienko / Instagram

На одном из фото рядом с Матвиенко и Мирзояном запечатлены мама певицы, ее коллега Нина Матвиенко и ее отец, художник Петр Гончар, а также певец Олег Винник.

Фото: tonya_matvienko / Instagram

Еще на одном фото Матвиенко и Мирзоян танцуют в банкетном зале.

Фото: tonya_matvienko / Instagram