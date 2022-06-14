"Как хорошее вино!" 47-летняя Лонгория вышла в свет в бюстгальтере. Фото

"Больше цветов для "Хроники Гордиты", – написала она.

Лонгория для светского выхода выбрала костюм лавандового цвета, состоящий из юбки-карандаша, жакета и бюстгальтера на шнуровке.

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"Как хорошее вино!" – отметила подписчица anjelahjohnson.

Контекст:

В сериале "Хроники Гордиты" Ева Лонгория исполнила роль репортера доминиканского происхождения, проживающей в США. Премьера запланирована на 23 июня на американском стриминговом сервисе HBO Max.

Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".