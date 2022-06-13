Бульвар Шоубиз
 
13 июня, 2022
 
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"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото

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Бабкина: Мы кайфонули максимально
Бабкина: Мы кайфонули максимально
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана 12 июня в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных в США.

"Перед концертом в Майами мы успели побывать в столь ярком месте! Wynwood – целый район граффити. Невероятно яркий район собрал на своих улицах работы всех лучших мировых мастеров стрит-арта. На территории Wynwood Walls находится множество галерей и музеев, большие арт-студии, магазины, уличные арт-объекты. Более 7 тыс. м² разрисованных стен. Вау!" – написала она.

Бабкина рассказала, что в тот день был сильный дождь.

"У нас был только час, но мы кайфонули максимально", – отметила она.

Жена музыканта добавила, что опубликовала снимки без применения фильтра.

"М-да, что-то забыла надеть", – прокомментировала подписчица viktoriabantiki.

Контекст:

Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. Пара воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от предыдущих отношений.

После нападения РФ на Украину Бабкины покинули страну. Они выехали в Германию. Музыкант дает Бабкин давал благотворительные концерты в Литве, Латвии, Чехии и США.

24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны. Многодетные отцы могут получать право выезда за границу во время мобилизации.

Теги: США, Украина, Майами, концерт, Сергей Бабкин, музыкант, Снежана Бабкина, грудь, бюстгальтер, жена
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