"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото

"Перед концертом в Майами мы успели побывать в столь ярком месте! Wynwood – целый район граффити. Невероятно яркий район собрал на своих улицах работы всех лучших мировых мастеров стрит-арта. На территории Wynwood Walls находится множество галерей и музеев, большие арт-студии, магазины, уличные арт-объекты. Более 7 тыс. м² разрисованных стен. Вау!" – написала она.
Бабкина рассказала, что в тот день был сильный дождь.
"У нас был только час, но мы кайфонули максимально", – отметила она.
Жена музыканта добавила, что опубликовала снимки без применения фильтра.
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"М-да, что-то забыла надеть", – прокомментировала подписчица viktoriabantiki.
Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. Пара воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от предыдущих отношений.
После нападения РФ на Украину Бабкины покинули страну. Они выехали в Германию. Музыкант дает Бабкин давал благотворительные концерты в Литве, Латвии, Чехии и США.
24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны. Многодетные отцы могут получать право выезда за границу во время мобилизации.