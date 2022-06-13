"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото

"Перед концертом в Майами мы успели побывать в столь ярком месте! Wynwood – целый район граффити. Невероятно яркий район собрал на своих улицах работы всех лучших мировых мастеров стрит-арта. На территории Wynwood Walls находится множество галерей и музеев, большие арт-студии, магазины, уличные арт-объекты. Более 7 тыс. м² разрисованных стен. Вау!" – написала она.

Бабкина рассказала, что в тот день был сильный дождь.

"У нас был только час, но мы кайфонули максимально", – отметила она.

Жена музыканта добавила, что опубликовала снимки без применения фильтра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СНЕЖАНА БАБКИНА•БЛОГ о ЛЮБВИ (@snezhana_babkina)

"М-да, что-то забыла надеть", – прокомментировала подписчица viktoriabantiki.