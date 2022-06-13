"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье

Кардашян о своей новой линии белья: Сексуальное, легкое и созданное для любви Фото: kimkardashian / Instagram

"Сексуальное, легкое и созданное для любви", – описала Кардашян новинку, которая поступает в продажу 13 июня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SKIMS (@skims)

"Ваша одежда для сна никогда не была сексуальнее, чем SKIMS Romance", – заявила модель еще в одном посте. Она позировала, лежа на диване в пижаме – штанах и топе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SKIMS (@skims)

"Феноменально красивая Ким, ты выглядишь сенсационно, потрясающе сексуально", – прокомментировал подписчик mi_nd_urs.