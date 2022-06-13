Бульвар Шоубиз
 
13 июня, 2022
 
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"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье

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Кардашян о своей новой линии белья: Сексуальное, легкое и созданное для любви
Кардашян о своей новой линии белья: Сексуальное, легкое и созданное для любви
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 12 июня на Instagram-странице своего именного бренда белья SKIMS опубликовала снимки, на которых запечатлена в белом комплекте с чулками.

"Сексуальное, легкое и созданное для любви", – описала Кардашян новинку, которая поступает в продажу 13 июня.

"Ваша одежда для сна никогда не была сексуальнее, чем SKIMS Romance", – заявила модель еще в одном посте. Она позировала, лежа на диване в пижаме – штанах и топе.

"Феноменально красивая Ким, ты выглядишь сенсационно, потрясающе сексуально", – прокомментировал подписчик mi_nd_urs.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. Также у нее, помимо бренда белья, есть марка косметики SKKN.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: бренд, Ким Кардашян, модель, белье
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