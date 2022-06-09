"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера

Лопес отметила, что фото было сделано на премьере фильма "Половина" с ее участием.

Певица и актриса предстала в черном платье с прозрачными вставками по бокам, продемонстрировав отсутствие нижнего белья – трусов и бюстгальтера.

"Красивее, чем когда-либо!" – отреагировала подписчица jenniferxlopezx1.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.