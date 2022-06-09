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09 июня, 2022
 
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"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера

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Лопес 52 года
Лопес 52 года
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 9 июня в Instagram поделилась снимком, сделанным на кинофестивале "Трайбека".

Лопес отметила, что фото было сделано на премьере фильма "Половина" с ее участием.

Певица и актриса предстала в черном платье с прозрачными вставками по бокам, продемонстрировав отсутствие нижнего белья – трусов и бюстгальтера.

"Красивее, чем когда-либо!" – отреагировала подписчица jenniferxlopezx1.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. 

Теги: кинофестиваль, Дженнифер Лопес, платье, актриса, певица, фото, белье, бюстгальтер, трусы
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