"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео

Актриса вместе с мужем и коллегой Виталием Борисюком спела песню "Непереможна Україна".

"Від кулі Янгол захистить крилом,

На спаленій землі розквітнуть квіти.

І буде мирне небо за вікном,

І усміхнуться сонцю діти!

Від кулі Янгол захистить крилом,

Збереться за столом родина.

За нами правда! Скоро згине зло!

Непереможна наша Україна!" – поется в припеве.

Авторы песни – Владимир Будейчук и Лариса Архипенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Сумская остается в Киеве с мужем и младшей дочерью. Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная проживает с мужем и двумя детьми в Москве (РФ). 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".