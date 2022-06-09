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09 июня, 2022
 
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"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео

Сумская и Борисюк: За нами правда! Скоро згине зло!Непереможна наша Україна!
Сумская и Борисюк: За нами правда! Скоро згине зло!Непереможна наша Україна!
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская 8 июня в Facebook провела прямой эфир с концерта в поддержку ВСУ, который прошел в Вышгороде Киевской области.

Актриса вместе с мужем и коллегой Виталием Борисюком спела песню "Непереможна Україна".

"Від кулі Янгол захистить крилом,
На спаленій землі розквітнуть квіти.
І буде мирне небо за вікном,
І усміхнуться сонцю діти!
Від кулі Янгол захистить крилом,
Збереться за столом родина.
За нами правда! Скоро згине зло!
Непереможна наша Україна!" – поется в припеве.

Авторы песни – Владимир Будейчук и Лариса Архипенко.

https://www.facebook.com/osumska/videos/5970483926299999/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Сумская остается в Киеве с мужем и младшей дочерью. Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная проживает с мужем и двумя детьми в Москве (РФ). 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств"

Теги: Россия, Украина, война, концерт, актер, война России против Украины, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, актриса
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