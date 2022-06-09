"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео

Актриса вместе с мужем и коллегой Виталием Борисюком спела песню "Непереможна Україна".
"Від кулі Янгол захистить крилом,
На спаленій землі розквітнуть квіти.
І буде мирне небо за вікном,
І усміхнуться сонцю діти!
Від кулі Янгол захистить крилом,
Збереться за столом родина.
За нами правда! Скоро згине зло!
Непереможна наша Україна!" – поется в припеве.
Авторы песни – Владимир Будейчук и Лариса Архипенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Сумская остается в Киеве с мужем и младшей дочерью. Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная проживает с мужем и двумя детьми в Москве (РФ). 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".