Бульвар Шоубиз
 
13 июня, 2022
 
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"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке

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Кроуфорд: Неплохое начало лета
Кроуфорд: Неплохое начало лета
Фото: cindycrawford / Instagram

56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд 13 июня обнародовала в Instagram снимки, сделанные во время совместного отдыха с мужем, 60-летним бизнесменом Ранде Гербером.

Кроуфорд позировала в джинсовых шортах и расстегнутой рубашке, под которой виден бюстгальтер от купальника, а также в легком платье.

Где именно они с супругом проводят отдых, модель не сказала.

"Неплохое начало лета", – написала она.

"Вы не постарели", – отметила подписчица loveforever7146.

"Все еще потрясающая", – написал livinglifeontherock.

Контекст:

Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.

Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 2000 году она ушла из модельного бизнеса.

Первым мужем Кроуфорд был американский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).

Теги: платье, купальник, Синди Кроуфорд, отдых, модель, бюстгальтер
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