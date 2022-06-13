"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке

Кроуфорд позировала в джинсовых шортах и расстегнутой рубашке, под которой виден бюстгальтер от купальника, а также в легком платье.
Где именно они с супругом проводят отдых, модель не сказала.
"Неплохое начало лета", – написала она.
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"Вы не постарели", – отметила подписчица loveforever7146.
"Все еще потрясающая", – написал livinglifeontherock.
Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.
С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.
Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 2000 году она ушла из модельного бизнеса.
Первым мужем Кроуфорд был американский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).