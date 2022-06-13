"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке

Кроуфорд позировала в джинсовых шортах и расстегнутой рубашке, под которой виден бюстгальтер от купальника, а также в легком платье.

Где именно они с супругом проводят отдых, модель не сказала.

"Неплохое начало лета", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

"Вы не постарели", – отметила подписчица loveforever7146.

"Все еще потрясающая", – написал livinglifeontherock.