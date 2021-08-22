Бульвар Шоубиз
 
22 августа, 2021
 
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"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото у бассейна

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Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей
Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей
Фото: cindycrawford / Instagram

55-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд обнародовала в Instagram свое новое фото.

На нем модель загорает у бассейна в черном слитном купальнике.

Австралийская супермодель Эль Макферсон под постом поставила под постом огненные эмодзи.

"Совершенно потрясеюще!" – написал американский бизнесмен Халил Рафати.

"Девочка", – отметила в комментариях певица Патти Смит.

Контекст:

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.

Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 2000 году она ушла из модельного бизнеса.

Первым мужем Кроуфорд был актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за бизнесмена Рэнди Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).

Теги: купальник, Синди Кроуфорд, модель, бассейн
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