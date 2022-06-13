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13 июня, 2022
 
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"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео

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Олицкая: Просто послушайте! Прошу репост!
Олицкая: Просто послушайте! Прошу репост!
Фото: anna_olitskaya / Instagram

Украинская журналистка Анна Олицкая на своей странице в Instagram 12 июня разместила ролик, в котором показала, как в Германии с ней и ее сыном Тимофеем общался россиянин, требовавший, чтобы ребенок не говорил "Слава Україні!".

"Мой сын в Германии сказал: "Слава Україні!", и к нам пришли двое русских с кулаками и матами. Как это можно выдержать? Ненавижу. Просто послушайте! Прошу репост! Чтобы этого у...бка знал весь Instagram", – написал она.

Мужчина заявил, что он родился в российском городе Курган, но 25 лет живет в Германии.

"Какая "Слава Украине!"? Вы что, бл...дь, ...банулись? Вы можете кричать "Слава немцам!" Я не хочу здесь слышать какую-то "Славу Украине"... Я вам кричу "Слава России"? Дети пришли мои и сказали, что здесь кричат "Слава Украине!". Че за х...йня?" — возмутился он.

Когда Олицкая попросила не материться при ней и ее сыне, мужчина закричал: "Какая ты женщина? Ты не женщина! Ты укропка!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Олицкая ведет на своем YouTube-канале программу "Без комплексов".

Она вместе с сыном после нападения РФ на Украину переехала в Германию.

Теги: Россия, Германия, Украина, война, нападение, журналисты, война России против Украины, украинец, женщины, ребенок, мужчины, русские, Анна Олицкая
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