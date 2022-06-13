"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео

"Мой сын в Германии сказал: "Слава Україні!", и к нам пришли двое русских с кулаками и матами. Как это можно выдержать? Ненавижу. Просто послушайте! Прошу репост! Чтобы этого у...бка знал весь Instagram", – написал она.

Мужчина заявил, что он родился в российском городе Курган, но 25 лет живет в Германии.

"Какая "Слава Украине!"? Вы что, бл...дь, ...банулись? Вы можете кричать "Слава немцам!" Я не хочу здесь слышать какую-то "Славу Украине"... Я вам кричу "Слава России"? Дети пришли мои и сказали, что здесь кричат "Слава Украине!". Че за х...йня?" — возмутился он.

Когда Олицкая попросила не материться при ней и ее сыне, мужчина закричал: "Какая ты женщина? Ты не женщина! Ты укропка!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Олицкая (@anna_olitskaya)

Война России против Украины. Главное (обновляется)