  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками

"Перечекати", – озаглавили названием песни ролик.

Певица предстала в синем облегающем платье с прозрачными вставками.

"Цветочек", – прокомментировал подписчик kalinichenkoaleks211.

Это эпизод выступления певицы на церемонии вручения премии "Viva! Самые красивые 2016".

ВИДЕО

Контекст:

Instagram-страница _fantina является подтвержденным самой исполнительницей аккаунтом. Здесь публикуют ролики из жизни певицы, ее свежие и архивные фото и видео, а также рекламируют "мерч" – брендированную именную продукцию, которую выпускает Тина Кароль.

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. У артистки есть старший брат Станислав, который работает юристом. В 2005 году исполнительница заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала за границу. Артистка выступает с благотворительными концертами в поддержу Украины, а также рассказывает правду о нападении России на свою страну.