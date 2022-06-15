Бульвар Шоубиз
 
15 июня, 2022
 
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"Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками

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На фан-странице Тины Кароль показали ее архивную съемку
На фан-странице Тины Кароль показали ее архивную съемку
Фото: _fantina / Instagram

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram опубликовали ее архивное видео.

"Перечекати", – озаглавили названием песни ролик.

Певица предстала в синем облегающем платье с прозрачными вставками.

"Цветочек", – прокомментировал подписчик kalinichenkoaleks211.

Это эпизод выступления певицы на церемонии вручения премии "Viva! Самые красивые 2016".

ВИДЕО
Видео: Телеканал 1+1 / YouTube
Контекст:

Instagram-страница _fantina является подтвержденным самой исполнительницей аккаунтом. Здесь публикуют ролики из жизни певицы, ее свежие и архивные фото и видео, а также рекламируют "мерч" – брендированную именную продукцию, которую выпускает Тина Кароль.

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. У артистки есть старший брат Станислав, который работает юристом. В 2005 году исполнительница заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала за границу. Артистка выступает с благотворительными концертами в поддержу Украины, а также рассказывает правду о нападении России на свою страну.

Теги: концерт, платье, Тина Кароль, певица, ролик
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