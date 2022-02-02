"Рискуете, что найдут вашу квартиру в Лондоне". Тина Кароль крупным планом показала голые ноги на фоне панорамного окна с видом на город

Первым снимком в публикации певица поставила фото своих босых стоп с растопыренными пальцами, запечатленных на фоне панорамного окна с видом на город. На втором фото Кароль изображена в раритетной телефонной будке на фоне книжной полки.
"Пой, читай, мечтай. В суете будней найдите время для себя", – написала она под снимками.
"Тина, рискуете, что найдут вашу квартиру в Лондоне", – отреагировали в сети.
"Какое милое первое фото", – восхитились поклонники.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).