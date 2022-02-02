"Рискуете, что найдут вашу квартиру в Лондоне". Тина Кароль крупным планом показала голые ноги на фоне панорамного окна с видом на город

Тина Кароль: В суете будней найдите время для себя Фото: _fantina / Instagram

Первым снимком в публикации певица поставила фото своих босых стоп с растопыренными пальцами, запечатленных на фоне панорамного окна с видом на город. На втором фото Кароль изображена в раритетной телефонной будке на фоне книжной полки.

"Пой, читай, мечтай. В суете будней найдите время для себя", – написала она под снимками.

"Тина, рискуете, что найдут вашу квартиру в Лондоне", – отреагировали в сети.

"Какое милое первое фото", – восхитились поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)