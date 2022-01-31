"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях небритого мужчины

В ролике певица с короткой прической запечатлена в объятиях небритого мужчины. Пара позирует в кадре, лежа в постели. Рядом с кроватью стоят женские сапоги, а на первых секундах ролика в кадре появляется рыжий кот.
"Этой видеоработе 10 лет! Никто не видел ее, кроме нас с Бадоевым. Тайное стало явным", – написала артистка.
Она отметила, что клип с ее участием можно посмотреть полностью, получив доступ к ее странице на платной платформе.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).