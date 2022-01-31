"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях небритого мужчины

Тина Кароль призналась, что обнародованный клип, кроме нее, видел только Бадоев Фото: _fantina / Instagram

В ролике певица с короткой прической запечатлена в объятиях небритого мужчины. Пара позирует в кадре, лежа в постели. Рядом с кроватью стоят женские сапоги, а на первых секундах ролика в кадре появляется рыжий кот.

"Этой видеоработе 10 лет! Никто не видел ее, кроме нас с Бадоевым. Тайное стало явным", – написала артистка.

Она отметила, что клип с ее участием можно посмотреть полностью, получив доступ к ее странице на платной платформе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)