"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль

Сумская отметила, что сделала селфи во время совместных съемок с Тиной Кароль для канала "Украина". Актриса позирует в кадре в сиреневом наряде, а певица изображена в черном топе без бретелек и пиджаке, демонстрируя голую грудь.

"С богиней", – подписала фото Сумская.

Скриншот: olgasumska / Instagram

Этот снимок 20 января также был размещен на странице официального фан-аккаунта Тины Кароль в Instagram.

"Сиси вошли в чат", – отреагировали на фото поклонники певицы.

"Ух, какая же Тина сексуальная на этом фото", – написали фолловеры.

"Иконы", – оценили совместное фото 55-летней Сумской и 36-летней Тины Кароль подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)