"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль

Сумская отметила, что сделала селфи во время совместных съемок с Тиной Кароль для канала "Украина". Актриса позирует в кадре в сиреневом наряде, а певица изображена в черном топе без бретелек и пиджаке, демонстрируя голую грудь.
"С богиней", – подписала фото Сумская.
Этот снимок 20 января также был размещен на странице официального фан-аккаунта Тины Кароль в Instagram.
"Сиси вошли в чат", – отреагировали на фото поклонники певицы.
"Ух, какая же Тина сексуальная на этом фото", – написали фолловеры.
"Иконы", – оценили совместное фото 55-летней Сумской и 36-летней Тины Кароль подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).