  "Ты просто прешь". Тина Кароль рассказала, почему бывает несмелой

"Мне хватит смелости, в принципе, на все. Почему? Я несмелая там, где я не знаю ничего. А если я за что-то берусь, я начинаю вникать во все процессы. И тогда приобретается смелость. Смелость – это знания. Нахальность – это уже ты просто прешь, а потом: "Ой, а что с этим делать?" Классно, когда ты базируешься на знаниях. Всем кажется, что ты смелая, а ты просто осведомлена", – заявила артистка.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).