  "Ты просто прешь". Тина Кароль рассказала, почему бывает несмелой

"Мне хватит смелости, в принципе, на все. Почему? Я несмелая там, где я не знаю ничего. А если я за что-то берусь, я начинаю вникать во все процессы. И тогда приобретается смелость. Смелость – это знания. Нахальность – это уже ты просто прешь, а потом: "Ой, а что с этим делать?" Классно, когда ты базируешься на знаниях. Всем кажется, что ты смелая, а ты просто осведомлена", – заявила артистка.

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Видео: Тіна Кароль / YouTube