  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар

"Охарактеризуй себя тремя словами. Какая ты сейчас?" – спросили они в том числе.

"Сейчас меланхоличная, романтичная. В надеждах. Не при надії", – рассмеялась она. – В надеждах, в ожидании. Вот такая".

Вероятно, певица намекнула на заявление украинской балерины Екатерины Кухар, которая 24 октября во время восьмого выпуска "Танцев со звездами", комментируя выступление на паркете певицы Александры Зарицкой, на украинском языке заявила, что она "при надії".

Заявление стало неожиданностью для ведущего шоу Юрия Горбунова – он несколько секунд молчал. "Я что-то не то сказала?" – переспросила Кухар. "Нет, мы просто хотели продолжения. Боже, какие прекрасные слова", – сказал Горбунов.

Спустя неделю Кухар уточнила, что имела в виду не беременность. "Всю неделю меня спрашивают, действительно ли я "при надії"? Да, но при творческой", – заявила она.

ВИДЕО

Видео: Тіна Кароль / YouTube