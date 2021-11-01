  Кухар рассказала, что на самом деле имела в виду, сообщив о своей беременности в эфире "Танцев со звездами"

"Всю неделю меня спрашивают об одном и том же – действительно ли я "при надії"? Да, но при творческой. Потому что наши проекты – как наши дети, которых мы вынашиваем, а потом они появляются на свет", – заявила она.

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Контекст:

24 октября во время восьмого выпуска "Танцев со звездами" Кухар, комментируя выступление на паркете певицы Александры Зарицкой, на украинском языке заявила что она "при надії". "Наконец-то в этом контемпе вы раскрыли ваши крылья, летали над паркетом, сделали пируэты, сделали баланс. Я поверила сегодня в историю вашей любви. И, наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что в положении", – отметила тогда балерина.

Заявление стало неожиданностью для ведущего шоу Юрия Горбунова – он несколько секунд молчал. "Я что-то не то сказала?" – переспросила Кухар. "Нет, мы просто хотели продолжения. Боже, какие прекрасные слова", – сказал Горбунов.